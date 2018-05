Ministeerium kavandab tasuta vaktsineerimist leetrihaigete lähedastele

«Hiljutised Saaremaal diagnoositud leetrijuhtumid on murettekitavad, sest tegu ei ole enam välisriigist sissetoodud nakkuse, vaid kohaliku levikuga. Et vaktsineerimine on vähenenud, siis on tekkinud olukord, kus tänu vaktsineerimisele varasemalt riigist tõrjutud haigus on taas levima hakanud,» ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.