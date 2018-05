Galerii: Pelgulinna sünnitusmajas avati toetajate tänusein

Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond avas eile Pelgulinna sünnitusmaja külastajate fuajees tänuseina, millega avaldab austust haigla suurtoetajatele, kelle abiga on sünnitusmajale aastate jooksul soetatud väga olulisi seadmeid elude päästmiseks.

Tänuseinal on kujutatud suurt puud, mille okstele toetuvates pesades on kuldset ja hõbedast tooni linnumunad. Kuld- ja hõbemunadele on graveeritud sünnitusmaja suursponsorite nimed.

Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfondi tegevjuht Mary Teras avaldas lootust, et tänusein pälvib ka sünnitusmajas viibivate perede tähelepanu. «Soovime, et tänuseina ees pildistamisest saaks ilus traditsioon sünnitusmajast beebiga lahkuvate perede seas – just seal saavad pered teha ühe oma esimestest perepiltidest,» ütles Teras.

Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku ehk Pelgulinna sünnitusmaja juhataja Piret Veeruse sõnul on Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfondi (endise nimega Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond) abiga laekunud annetused olnud sünnitusmajale hindamatu väärtusega. «Iga toetus on olnud väga oluline, ka kõige väiksemad annetused teevad kokku summa, mis aitab luua suurt muutust,» ütles ta. «Oleme tänu lahketele eraisikutest ja firmadest toetajatele saanud väga vajalikke seadmeid sünnitajate ja vastsündinute parimaks abistamiseks ning peredele paremate tingimuste loomiseks sünnitusmajas.»

Pelgulinna sünnitusmaja läbi aastate suurima toetaja, tänuseinal esimese kuldsponsori tiitli välja teeninud kinnisvara investeerimisfirma Colonna tegevjuhi Roberto De Silvestri sõnul on heategevuse jaoks raha leidmisest saanud lahutamatu osa Colonna muude tegevuste seas. Märtsis andis Colonna haiglale üle tänavuse heategevuskampaania käigus kogutud ligi 70 000 eurot, mille eest haigla soetas kaasaegse vastsündinute elustamislaua ja ämmaemandate õppevahendeid.

Ka kõikidele tulevastele sponsoritele pakutakse vastavalt toetuse summale kohta Pelgulinna sünnitusmaja tänuseinal, mis asub sünnitusmaja külastajate fuajees. Kuld- või hõbesponsoriks on füüsiline või juriidiline isik, kes annetab fondile rahalise või mitterahalise kingitusena aasta jooksul 10 000 – 19999 eurot (hõbesponsor) või rohkem kui 20 000 eurot (kuldsponsor). Toetusfond annab kuld- ja hõbesponsoritele üle tänukirjad iga-aastasel sponsorite tänuüritusel.