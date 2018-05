Teadusuuring seletab: kas füüsiliselt aktiivsel isal sünnib targem laps?

Leiud viitavad sellele, et mõned treeningu kasulikkudest mõjudest ajule kanduvad edasi ka lastele, isegi kui isa alustab treenimist alles täiskasvanueas, vahendab New York Times .

Uuringud viitavad ka sellele, et treening, nagu iga muugi elustiili osa, võib mõjutada geenide tööd: seda kas ja millal nad avalduvad või mitte, ning need muutused kanduvad edasi lastele. Seda uurivat teadusharu kutsutakse epigeneetikaks.

Varasemates uuringutes on leitud, et kahe teatud mikro-RNA tase tõuseb hiirte ajus, kui nad jooksma hakkavad. Arvatakse, et need muutused käivitavad protsessi, mis viib paremate sidemeteni ajurakkude vahel.