Radioloog: kui naine leiab rinnast midagi uut, tuleks alati arstiga konsulteerida

«Tegelikult tuleks alati arstiga konsulteerida, kui naine leiab rinnas midagi uut, mida seal varem pole olnud – olgu see siis nahatekstuuri muutus, rinna kuju muutus, mingi tihend, turse, nibu sissepöördumine või eritis, just kas verine või vesine eritis rinnas,» rääkis ta.

«Sageli arvatakse, et vähki haigestumine tähendab paratamatut lõppu tervelt ja aktiivselt elatud elule ning ravi lükkab haiguse lõppfaasi ainult edasi ega tervenda haigusest,» rääkis Ida-Tallinna keskhaigla mammoloog Gabor Szirko. Ta lisas, et õnneks pole rinnavähihaigete saatus nõnda tume.

Parimad tulemused rinnavähi ravis on naistel, kelle kasvaja on avastatud varakult, parimal juhul rinnavähi sõelmammograafial. «Varakult avastatud haiguse korral on tõenäoline, et haigus peitub ainult rinnanäärmes ega ole sealt teistesse elunditesse levinud,» rääkis mammoloog.