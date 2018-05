Füsioterapeut annab nõu: kuidas hoida ära koolilapse rühivead?

Alates kümnendast eluaastast kuni skeleti küpsuseni tekkiva noorukiea idiopaatilise skolioosi täpsed tekkepõhjused on teadmata, küll aga on see levinuim skolioosi vorm. «Arvatakse, et tegemist on lülisamba lülikehade kasvudefektiga, kus lüli eesmine ja tagumine osa kasvavad erineva kiirusega ning lülisammas hakkab esmalt roteeruma ja siis külgsuunas vajuma,» rääkis füsioterapeut Sandra Joa.