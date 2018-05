Lihtne test, millega saad teada, kas kannatad vedelikupuuduse all

Eri organisatsioonid soovitavad tarbida vähemalt 6-8 klaasi puhast vett päevas, kirjutab Business Insider. See kogus hoiab keha vedelikuvarud normis. Kui sa ei joo piisavalt vedelikke, võid riskida peavalude, iivelduse, ärrituvuse ja keskendumisraskustega.

Piisav vedelikukogus tagab ka puhta, särava, elastse näonaha. Naha elastsust ning vedelikurohkust aitab muuhulgas määrata naha turgor ehk kudede pingeseisund. See määrab, kas nahk võtab pärast venitamist või pingutamist kohe oma kuju tagasi. Normaalse turgoriga nahk liigub kohe tagasi oma endisesse asendisse, kui seda natuke sikutada.

Seda võid järele proovida näiteks oma käeseljal – sikuta nahk paariks sekundiks üles ning lase lahti. Kui see võtab oma kuju kohe tagasi, siis võib järeldada, et tarbid piisavas koguses vedelikke. Kui mitte, võiksid tarbida rohkem, et säilitada naha elastsust ja nooruslikkust.