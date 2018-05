Raskekujuline gripp on viinud juba 94 inimelu

Hooaja algusest on gripiga haiglasse sattunud 1914 patsienti, selgub tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse andmetest. Vähenenud on intensiivravi vajanud inimeste arv, eelmisel nädalal vajas intensiivravi neli inimest, kellest üks suri. Gripihooaja algusest on intensiivravi vajanud 212 inimest, gripi tagajärjel on surnud 94 inimest.