Varsti on jälle emadepäev. Kuidas teie peres seda tähistatakse?

Meie ei ole üldiselt pühadetraditsiooni usku, vaid usume pigem, et teineteist tuleb väärtustada iga päev. Seepärast on ka meie emadepäevad olnud väga erinevad. Sel aastal oleme näiteks terve nädalavahetuse Tartus tantsuvõistlusel, kus mina olen tütarde toetustiimis. Nad pääsesid Kuldse Karika tantsuvõistlusel finaali, lähme kogu perega sugulaste juurde Lõuna-Eestisse. Ühiskondlikkus mõttes on küll hästi tore, et emasid, isasid ja vanavanemaid väärtustatakse ja neil on ka oma päevad, kuid õnneks avaldavad lapsed oma armastust, teevad toredaid kaarte ja kirjakesi peaaegu iga päev.

Kuidas leiate lastele ja abikaasale kiire elutempo juures aega?

Kõige olulisem on hoida suhtluskanal pidevalt avatuna. See eeldab, et lapsevanem ise on endaga rahul ja saab oma eluga hästi hakkama. Tal võiksid olla omad huvialad ja ta võiks iga päev ka endale aega võtta. Kui oma asjad kasvavad üle pea, siis on rakse ka lastele piisavalt tähelepanu pöörata. Eriti, kui on palju lapsi, on risk läbi põleda. Meenutan ka endale pidevalt, et ei tohi ennast liigselt piitsutada ja tuleb osata ka abi küsida. Mina püüan mõista, et olen oma lastele alati kõige parem ja kõige tähtsam, aga vahel saavad teised ka aidata. Samuti tuleks paika panna prioriteedid. Igas päevas peab olema hetki lastega suhtlemiseks.

Kuidas näevad välja teie pere hommikud? Kes keda riidesse paneb, kes kellel hambaid peseb?

Meie pere kõige pesamuna Dag Ferdinand saab suvel kuueseks ja ega meil enam päris beebielu olegi. Kõik saavad oma hambad ise pestud, kuigi osadele tuleb seda loomulikult aeg-ajalt ka meelde tuletada. Üldiselt toimetavad koolilapsed ise ja saavad ka ise pestud, riidesse ja söödud. Nad lähevad ka ise kooli, aga vahel jalutan nendega kooli kaasa. Praegu on nii ilusad valged hommikud ja tore on koos jalutada.

Mida teha, kui ühele ajale kuhjub kokku mitu asja?

Minu jaoks on üks olulisemaid omadusi lapsevanemana positiivne paindlikkus. Asju ei saa üle planeerida, sest plaani järgi läheb kõik harva. Näiteks pidime täna hommikul oma pesamunale matkale näkse kaasa ostma. Tema tahtis kindlasti minna just sinna poodi, kust me ka eelmine kord näkse ostsime. Sellises olukorras tuleb vaadata, kas viitsid hakata oma praktilisemat soovitust peale suruma või teha see ring ära, et laps jääks rahule ja tal oleks oma turvaline rutiin.

Läksite paariks nädalaks Indiasse giidiks, kui tütar Herta oli 11-kuune. Kas selliseid seiklusi on veel ette tulnud ja kas ei ole raske laste juurest nii kaua eemal olla?