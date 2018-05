Miks on Eestis sõidukijuhtimisel lubatud peaaegu olematu joove?

Küberneetik Aivar Usk laitis Postimehe arvamusloos maha Eesti range liiklusseaduse, mis ei lase ka vähimalgi määral joobes või jääknähtudega juhil rooli istuda. Miks on Eestis selline seadus kehtestatud?

Wismari haigla peaarsti Valdur Jänese sõnul kuni 0,5 promillist joovet kliiniliselt ei tunnistata. «Tõenäoliselt ei muuda 0,3 promilline joove inimese käitumist. Sellist joovet ei tuvastata tasakaalu- ega koordinatsioonitestis. Miks on selline joove seaduslikult sõidukijuhtimisel keelatud? See on rohkem poliitiline küsimus,» sõnas Jänes.

Eestis on mootorsõiduki juhtimisel lubatud kuni 0,20 milligrammi/grammi kohta alkoholi veres. «Näiteks Saksamaal ja Leedus on algajal ning kutselisel juhil on lubatud 0 mg/g alkoholi. Lisaks Eestile on autojuhi veres kuni 0,2 mg/g alkoholi lubatud veel näiteks Norras, Rootsis, Poolas, Soomes,» rääkis maanteeameti liiklusohutuse osakonna ekspert Villu Vane.

Eestis kehtis lubatud piirmäär 0,5 promilli kuni 2001. aastani, kuid seejärel otsustati üle minna 0,2-promillisele piimäärale, rääkis riigikogu majanduskomisjoni ametnik Marin Daniel. «Piirmäära kehtestamisel võeti tollajal eeskuju Euroopas arutatud võimalikust liikmesriikide ülesest piirmäärast 0,2 promilli, samuti võeti aluseks põhjanaabrite pikaajalised kogemused.»

Kõige olulisem aspekt lubatud piirmäära puhul on Danieli sõnul joobes juhtimise mõju liiklusohutusele. «Uuringud näitavad üheselt, et ka väikesel joobel on negatiivne mõju juhi reageerimiskiirusele ning liiklustajule, mis otseselt mõjutab liiklusohutust. Seega lähtub kehtiv liiklusseadus põhimõttest, et alkohol ning sõiduki juhtimine ei sobi kokku,» sõnas ametnik.