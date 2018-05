Ülemaailmne uuring tegi HPV vaktsiini kohta huvitava järelduse

HPV vaktsiin kaitseb noori naisi emakakaelavähi eest, eriti kui naised on vaktsineeritud enne viirusega nakatumist, leidis värske Cochrane´i raport, vahendab CNN .

Raporti autorid uurisid tõendusmaterjali 26 varasemalt avaldatud uuringust, mis vaatlesid rohkem kui 70 000 naist. Uuring ei leidnud, et vaktsiiniga kaasneks mingeid tõsiseid kõrvalmõjusid. Ükski uuringutest ei jälginud naisi kauem kui kaheksa aastat. Kuna see aeg ei ole piisav vähi tekkimiseks, siis vaadeldi andmeid vähieelse seisundi kohta.

Vanuses 25-45 olid HPV vaktsiini mõjud väiksemad. Vaktsineeritute risk langes 145 haigestunu pealt 107 peale 10 000 kohta. Autorite arvates võib põhjus olla selles, et naised olid enne vaktsineerimist HPVga kokku puutunud.

Vaktsiinil ei leitud olevat mingeid tõsiseid kõrvalmõjusid, raportis leiti lokaalsed reaktsioonid, näiteks paistetus torkekohas. Siiski ütlesid uuringu tegijad, et haruldaste võimalike kahjude tuvastamine on sellises suures uuringus keeruline.

Emakakaelavähk on maailmas neljas kõige sagedamini esinev vähk naistel. Igal aastal diagnoositakse rohkem kui pool miljonit uut vähijuhtu. Kuigi HPV esineb mitmes vormis, suurendavad ainult mõned viiruse tüved emakakaelavähi riski: arvatakse, et HPV16 ja HPV18 on vastutavad umbes 70 protsendi vähijuhtumite eest maailmas.