Vigastatud veteran sai uue suguelundi siirdamise

Sõdur kaotas raskes õnnetuses mõlemad jalad üle põlve kõrguseni ning vigastada sai kogu tema genitaalide piirkond, vahendas NBC. Tänu doonorile ning siirdespetsialistidest meedikute meeskonnale peaks aga mehe peenise funktsioon peaaegu taastuma.

«Eeldame, et ta kirjutatakse peagi haiglast välja ning oleme optimistlikud, et tema normilähedane urineerimine ning seksuaalne funktsioon taastuvad peaaegu täies ulatuses,» kinnitas Johns Hopkinsi Ülikooli plastikakirurgia osakonna juhataja dr Andrew Lee aprilli lõpus. Arst lisas, et täiesti mõistetavatel põhjustel soovib patsient anonüümseks jääda ning meedial tuleb tema privaatsust austada.

Suguelundite ning alakeha taastamise operatsioon võttis aega ligi 14 tundi. «Kui pärast seda ärkasin, tundsin end viimaks normaalsena, mu enesekindlus tõusis märgatavalt,» ütles patsient pressiteate vahendusel.

Tegu ei ole iseenesest esimese peenisesiirdamisega. 2016. aastal sai uue suguelundi 64-aastane mees, kellel oli seda kahjustanud vähk. Ka 2015. aastal teatati edukast operatsioonist Lõuna-Aafrikas, see patsient on nüüdseks ka isaks saanud. 2017. aasta Journal of Urology raporti kohaselt leidub üle 1300 meessoost veterani, kelle genitaalid on perioodil 2001-2013 Afganistanis või Iraagis missioonil viibides õnnetustes vigastada saanud.

Suguelundite siirdamised on äärmiselt keerulised, kuna peenises on väga palju veresooni ja närvilõpmeid, lisaks peavad kirurgid tagama korraliku ühendustee põie ning eesnäärmega. Plastikakirurgid saavad suguelundi ka rekonstrueerida, kasutades patsiendi oma nahka, ent terve organi siirdamine on märksa keerukam.

Haigla meeskond siirdas patsiendile ka doonori luuüdi, mis on vajalik selleks, et tema keha võtaks organi paremini omaks. Kirurgid nentisid, et doonori leidmine polnud patsiendi haruldase veregrupi tõttu sugugi lihtne. «Soovime tunnustada doonori pere uskumatut suuremeelsust - oma leinaperioodil leidsid nad aega mõtlemaks ka teiste vajadustele. Oleme selle eest väga tänulikud,» sõnas haigla plastikakirurg dr Rick Redett. Haiglal õnnestus edastada ka doonori pere sõnum - nad olid väga uhked, et said aidata meest, kes teenis nende riigi heaks.

Kirurgide kinnitusel õnnestus operatsioon edukalt. Dr Redett kinnitas, et patsient on juba jalgel ning ei paista, et keha üritaks doonororganit tagasi lükata. Patsient on võimeline normaalselt urineerima seejärel, kui tal kateeter eemaldatakse. Seksuaalse funktsiooni taastumine võib võtta kauem aega, Redetti arvates kuni pool aastat.