Kas kuumahood ennustavad ette diabeeti?

Kuumahood on menopausi tuntuim sümptom, mida on seostatud mitmete terviseprobleemidega, sealhulgas südamehaigustega. Värskes uuringus leiti, et kuumahood, eriti koos öise higistamisega, võivad olla seotud II tüüpi diabeeti haigestumusriski suurenemisega.