Tervisenõu: millal on äkilised peavalusööstud ohtlikud?

Vastab Tartu Ülikooli kliinikumi neuroloog Mark Braschinsky.

Äkiliste peavalusööstude, torgete, kõige sagedasem põhjus on esmane lõikav peavalu. Iseenesest on tegemist üsnagi ohutu haigusega, aga kui inimene kogeb seda sageli, võib see ehmatada.

Valusööstude puhul on oluline teadvustada, kas need on esinenud juba varasemalt või tekkisid alles äsja. Selle haiguse puhul tuleb uuringutega välistada teiste haiguste diagnoosid.

Peavalude reegel ütleb, et sellise peavalu tekkimisel tuleb inimesel kindlasti helistada kiirabisse, kuna siis on vaja välistada eeskätt koljusisesed verevalandused, veresoonte patoloogiad ja hüpertensiivne kriis ehk olukord, kus vererõhu ülemine näitaja tõuseb kiirelt üle 200.