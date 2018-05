Toitumisteadlane: kas liha asemel võivad meiegi toidulauale jõuda putukad?

Prognooside kohaselt kasvab Maa elanikkond 2050. aastaks 9,6 miljardini, kusjuures 65 protsenti elab neist linnades. Nende toitmiseks on põllumaa, joogivesi ja keskkond surve all ning kliimasoojenemise oht suur. Paljude elanike isu liha järgi aina tõuseb, mistõttu suureneb pidevalt ka lihatootmine, ulatudes juba üle 322 miljoni tonni aastas.

Kuna liha tootmine kurnab pinnast, saastab vett ja toodab kasvuhoonegaase, algatati 2003. aastal USA-s kampaania «Söö vähem liha». Tänaseks on sellest välja kasvanud «Meatless Monday» (lihavaba esmaspäev - toim), mis toimib näiteks Suurbritannias, Brasiilias, Austraalias, Belgias. Aasta eest oli see aktiivne 44 riigis. 2010. aastal muudeti San Franciscos esmaspäev ametlikult lihavabaks.

Kampaania toimib, kuna USA-s on ligi kümne aastaga vähenenud seal populaarseima lihaliigi - veiseliha - tarbimine ligi viiendiku. Kui meil arutatakse, kas üks päev nädalas võiks koolitoit olla lihavaba, oleks soovitatav eeskujuks võtta paljud USA koolid, kus see toimib.

Eestiski suureneb liha ja lihatoodete tarbimine. 2016. aastal tarbiti neid kokku 108 100 tonni ehk ligi 80 kilo elaniku kohta. Meil süüakse veiseliha üsna tagasihoidlikult, kuid tasub teada, et selle tootmine nõuab palju rohkem maad, väetisi ja vett kui sea- või linnuliha tootmine. Lisaks toodavad veised metaani, mis on ligi 20 korda süsinikdioksiidist ohtlikum. Veiseliha tootmisel eritub 4-5 korda rohkem kasvuhoonegaase kui sea- või linnuliha tootmisel.

Viimatel aastatel levib elanike hulgas aina enam taimetoitlus. Kuna kõigile see ei sobi, on populaarsust võitmas fleksitarism ehk osaline taimetoitlus. See näeb ette, et toidusedeli põhiosa moodustab taimetoit, liha süüakse vaid nädalalõppudel ja pidulikel sündmustel. Fleksitarismi eesmärgiks on süüa tervislikumalt ja vastutustundlikumalt, kuid ilma rangete piiranguteta. Alustamiseks võiks loobuda lihast ühel päeval. Ka Eesti elanikud võiksid vähendada liha tarbimist säästes nii elukeskkonda ja oma tervist.