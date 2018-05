Ravimatu haigusega Indrek soovib viimase õlekõrrena sõita Hiina tüvirakkude siirdamisele

Indreku abikaasa Marje Olmaru sõnul ei osanud nad algul üldse haiguse sümptomeidki kahtlustada, kuna ALSi peetakse hiiliva algusega tõveks. Sellest andis märku vaid see, et mehe vasak käsi jäi mullu kevadel väga nõrgaks. «Ajasin abikaasa arsti juurde, kes suunas edasi neuroloogile. Meil vedas, võtsime esimese aja neuroloogi juurde, mis oli PERHis, praktiliselt sealtsamast saadeti haiglasse, sest neuroloog juba kahtlustas seda diagnoosi,» meenutas Marje.

Kinnitus ALSi diagnoosist saadi haiglas juba mõne päevaga, möödunud aasta 5. juulil. Pere jaoks oli see šokk, sest varem polnud nad haigusest eriti kuulnudki. «See on ravimatu haigus, leevenduseks anti üksainuke ravim. ALSil pidi olema tohutult eri vorme ja nüansse, Indrekul on kiiresti progresseeruv vorm. Me ei saanud sügisel veel aru, mida see tähendab, aga tänaseks päevaks on see väga selge – ta on kuudega ja nüüd juba lausa päevadega järjest nõrgemaks jäänud ning vajab kõrvalist abi,» tõdes Marje.

Praegu suudab Indrek mõnel määral veel liikuda, ent mitte pikki vahemaid. Ta kasutab elektrilist ratastooli, kuna käed on tavalise lükkamiseks paraku juba liiga nõrgad. Indrek suudab veel ise süüa, ent tema kõne on tugevalt häiritud. Kohe pärast diagnoosi saamist asus ta aga otsima internetist haiguse kohta teavet, et uurida, mida on selle leevendamiseks teinud teised lihashaiged pea kogu maailmas. Marje kirjeldas, et mees on ära käinud nõelravis, füsioteraapias, barokambris ja kürokambris, ent kõiki neid saab pidada haigust leevendavateks, mitte ravivateks vahenditeks.

«Tavameditsiini mõistes on ALS ravimatu, aga oleme ikkagi ise otsinud variante, et saada haigusele leevendust,» avaldas Marje põhjuse, miks on vaadatud ka alternatiivmeditsiini poole. Nüüd soovib pere aga sõita Hiinasse, et ühe viimase õlekõrrena proovida tüvirakkude siirdamist. Selle mõtte said nad ALS Eesti Facebooki grupist, kus avaldati teave, et tänavu aprillis käis samuti üks eestlanna Hiinas sellel protseduuril. Marje andmeil võis naine olla veel kaugemale arenenud haigusega kui Indrek, ent tema sai sealt sellele palju leevendust.

«Otsustasime, et tuleb proovida kõike, mis võimalik. Meil on juba Hiina haiglaga suheldud, oleme sinna haigusloo saatnud ja ise algust teinud, nad on nõus meid vastu võtma,» sõnas Marje. Naise sõnul on Indrek protseduuri osas optimismi täis, sest haigus areneb kiiresti edasi ning see on veel üks variant, mida ta soovib kindlasti ALSi leevendamiseks proovida.

Selleks, et Indrek saaks sõita Hiina Beijing Puhua haiglasse, palub pere lahkete annetajate abi. Neli nädalat kestev protseduur maksab 32 000 eurot, mida neil kahjuks omast taskust võtta pole.