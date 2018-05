UV-indeks tõuseb: kui suur on oht end ära põletada

Tartu observatooriumi teadur Margit Aun ütles Postimehele, et ilmselt jääb UV-indeks sel nädalavahetusel alla 5. See tähendab, et kiirgus on keskmisel tasemel. Õrna nahaga inimestel kulub UV-indeks 4 puhul liigpõletuseni 35 minutit. Tumedama naha puhul aga 50 minutit.

Eile, reedel oli päeva kõrgeim UV-indeks 4.6 kell 12.58. FOTO: Kuvatõmmis Tartu observatooriumi veebilehelt

Teaduri sõnul võib UV-indeks 4 või 5 tekitada päikesepõletuse. «Kui olla rannas või päev otsa väljas, võib saada punetuse,» tõdes Aun. Tema sõnul on suveks küll suurem oht, aga see sõltub ka palju inimesest endast. Näiteks sellest, milline on inimese nahatüüp, kui palju on ta sel kevadel juba päikesega kokku puutunud ja kui suur osa nahast on katmata.