Ämmaemand Käthlin Vahtel: isadest sünnituse juures on saanud normaalsus

Valdaval osal sünnitajatest on lähedane kaasas ja enamasti on see mees. «90ndatel, kui võimalus tekkis, oli teadmatust ja argust palju rohkem. Sel hetkel oli hüpe ka väga suur – sünnitamine oli seni olnud salajane sündmus, mida tehti vaid naiste seltskonnas. Aga nüüdseks on isade kohalolek juba 20 aastat olnud normaalsus,» rääkis Vahtel.

Naise jaoks on sünnitusosakond ikkagi haigla keskkond, mistõttu lähedane pakub talle turvatunnet. «Meie jaoks on naine võõras, mehe jaoks oma – toetajana ja info vahendajana on isa personalile täiesti asendamatu,» sõnas Vahtel, kes on Pelgulinna sünnitusmaja noorte isade abil teinud ka oma magistritöö.

Tööst tuli välja, et mehed on oma rolliga rahul, kuid eri inimestel on siiski eri ootused ja soovid. «Mõni mees tahab vahepeal ära käia, vahel palub hoopis naine mõneks hetkeks mehel lahkuda – kui ta näiteks tunnetab, et mees on väga väsinud või kui naine soovib midagi öelda, mida ta ei taha mehe kuuldes teha,» rääkis Vahtel.

Ta lisas, et on ka mehi, kes liiguvad ringi ja neid ei häiri miski. «Samas on teised, kes hoiavad naise pea poole ega taha teada, mis seal all täpselt toimub. Kõik on väga inimlik, sest me olemegi erineva vastuvõtuvõimega,» lisas ämmaemand, kellel lisaks beebide vastuvõtmisele on veel palju erinevaid ülesandeid – toetada üleminekueas naisi, nõustada lasteaialastest vanuriteni.

Uute tervisekeskuste arendamisega, kus töötab ka ämmaemad, laieneb nende roll veelgi. Terve naine peaks raseduse ajal arstil käima kaks korda, ülejäänud aja jälgib teda just ämmaemand. «Meie teenus on hästi intiimne, esmatasandi tervishoius saamegi täita lünka sellega, et jälgida noori tütarlapsi ja emasid nende kodu lähedal,» rääkis Vahtel.

Samuti näeb kogenud silm ära, millal on vaja patsient siiski suunata arsti vastuvõtule või mida teha, kui tekib märke koduvägivallast. Mida mõtleb Käthlin Vahtel aga viimasel ajal palju poleemikat tekitanud Valga ja Põlva haigla sünnitusosakondade sulgemisest? «Eks meie muretseme samadel teemadel, nagu lapseootel naisedki – kuhu ning millega nad peaksid sünnitama minema ja kuidas nad sinna õigel ajal jõuaksid,» sõnas Vahtel.