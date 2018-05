Pool ravirahast koos! Haruldase verehaigusega neiu vajab jätkuvalt annetusi

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves avaldab tänu kõigile annetajatele, kelle abiga on kahe ööpäeva jooksul kogutud ligi 22 000 eurot. «Tänaseks kogunenud annetussumma katab ära peaaegu poole ravimikuludest, mida tüdruk pooleteise kuu jooksul vajab,» rääkis ta. Ilves loodab südamest, et aja jooksul, mil laps saab ravi tänu headele annetajatele, selgub haigekassa positiivne otsus ravimi erandkorras kompenseerimiseks. Seniks kutsub aga fond häid inimesi ajutiselt lapse ravi toetama.

TÜ Kliinikumi lastekliiniku juhataja Vallo Tillmann tunnustas Lastefondi nõukogu kiiret reageerimist lastekliiniku abipalvele, et aidata osta tüdrukule hädavajaliku ravimit, mille järgmist doosi vajab ta juba uue nädala alguses. «Teha selline otsus 24 tunni jooksul on hea näide Lastefondist kui organisatsioonist, mille ülesehitus, juhtumis- ja otsustamisahelad võimaldavad teha erakorralistes olukordades kiireid otsuseid,» sõnas ta.

17-aastasel tüdrukul diagnoositi 2011. aasta sügisel idiopaatiline aplastiline aneemia. See on haigus, mille puhul toodab luuüdi liiga vähe erinevat tüüpi vererakke. Vereanalüüsidest selgus, et lapsel oli madal nii trombotsüütide, hemoglobiini kui ka leukotsüütide tase. Immuunsupressiivse raviga haigus stabiliseerus.