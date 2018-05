Haigekassa ei kompenseeri haruldase verehaigusega neiu ülikallist ravimit

Nimelt edastas kolmapäeval TÜ Kliinikumi Lastefond haigekassale erakorralise palve, et koguda annetusi haruldase verehaigusega tüdrukule vajaliku ravimi kompenseerimiseks. 17-aastasel tüdrukul diagnoositi 2011. aasta sügisel idiopaatiline aplastiline aneemia. See on haigus, mille puhul toodab luuüdi liiga vähe erinevat tüüpi vererakke. Vereanalüüsidest selgus, et lapsel oli madal nii trombotsüütide, hemoglobiini kui ka leukotsüütide tase.

Kolm aastat hiljem avastati lapsel aga lisaks paroksüsmaalne öine hemoglobinuuria, mille puhul punavererakud ehk erütrotsüüdid lõhustuvad ja tekib hemolüüs. Et hoida ära hemolüüs ehk punarakkude lõhustumine ja selle kaudu tromboos, vajab tüdruk ravimit nimega Eculizumab. Ravim ei kuulu haigekassa kompenseeritavate ravimite nimekirja, kuid ühe kuu ravi maksab 27 600 eurot.

Täna teatas haigekassa, et nad ei kompenseeri ülikalli ravimi soetamist. «Esmalt tahan öelda, et meil on väga kahju, et ei ole võimalik hetkel teha positiivset otsust noorele patsiendile vajaliku ravimi rahastamiseks,» ütles haigekassa juhatuse esimees Rain Laane.

«Jättes kõrvale seadusest tulenevad piirangud, mis ei luba meil erandkorras kompenseerida ravimeid, mida tuleb haiglas manustada, on meil väga oluline olla ka veendunud, et meie ühisest rahakotist ostetav ravim on toimiv ning et me jaksame seda osta,» selgitas Laane.

«Selle konkreetse ravimi hüvitamiseks tuleb meil pidada täiendavaid läbirääkimisi tootjaga. Praegusel hetkel saame vaid ainsa positiivse asjana tõdeda, et raviarsti kinnitusel on raviks võimalik kaaluda alternatiive, mis juba on haigekassa rahastusel,» sõnas Laane. «Suhtleme ka raviarstiga, et arutada võimalusi, kas patsient saaks osaleda kliinilises uuringus, mis võimaldaks ravimi hüvitamist ravimitootja poolt.»

Ravimi aastane kulu patsiendile oleks tootja praeguse hinna kohaselt üle 400 000 eurot, samas on tema kasu tõendavad uuringud väga vastuolulised, teatas haigekassa. Selle ravimi kompenseerimisest on keeldunud paljud riigid, just tema kalli hinna ning kasu osas paljude lahtiste küsimuste tõttu.

Sama ravimit vajaks Eestis mitu patsienti, kes oleks seda tarvis pidevalt ning kellest igaühe ravi aastane maksumus on suurusjärgus 380 000 kuni 440 000 tuhat eurot. Seetõttu on pikaajaline mõistlikul tasemel hinnakokkulepe ravimitootjaga hädavajalik, lisas haigekassa.

Haigekassa lubas teha aktiivselt pingutusi selle nimel, et jõuda ravimi hinna osas tootjaga kokkuleppele. Siis oleks võimalik ravim Eesti patsientidele kättesaadavaks teha ning seda saaks finantseerida ühisest ravikindlustuse kassast.