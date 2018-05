Mailis Reps avameelselt: tahaksin lastega rohkem niisama diivanil lesida

Kas vahel on ka raske nii vara üles saada?

Keerulised on need hommikud, mis lähevad tavapärasest rutiinist välja, näiteks kui tuleb hommikul televisiooni minna või on kuhugi varajane start. Siis võib tekkida see kõigile teada-tuntud «kiire-kiire», aga üldiselt püüan aega varuda nii palju, et lastele jääb hommikul mõnus hommikusöögi aeg ja ehk ka natuke nalja tegemise aega. Eestimaa kliima on teadagi selline, et suur osa ajast on pime. Püüame juba hommikul päeva natuke rõõmu tuua. Tuleb aga ette ka neid hetki, kui kurjustan, sest lastel on midagi olulist tegemata. Kuna see ei ole laste vastu aus – nii võin nende päeva ära rikkuda – siis püüan hommikul pahandamist siiski vältida.

Palju on räägitud sellestki, et teete lastega koos kodutöid. Kas tõesti möödub pool õhtut õppides või on see liialdus?

Tegelikult on nii, et ma ei saa lastele lubada, et hakkan viie või kuue paiku õhtul kodu poole liikuma. See on pigem erand kui reegel. Seetõttu on meil abiõpetajad. Kui lapsed kella kuue-seitsme paiku koju tulevad, on tavaliselt kodutööd tehtud. Õhtuti harjutavad lapsed ka pillimängu. Minule jääb see «rõõm», et kontrollin nädalavahetusel, kas laste kooliasjad on korras. Vaatan näiteks läbi kõik töövihikud ja kontrollin, kas kõik on tehtud. Vähemalt ühel päeval tegeleme nädalavahetusel kodutöödega, vahel ka kahel.

Kes Teid veel laste kasvatamisel toetavad?

Minul kahjuks enam oma vanemaid ei ole. Lapsed ikka ütlevad, et vanaema ja vanavanaema hoiavad meil silma peal inglitena pilve pealt. Kuid meil on hoidjatädi, kes on hoidnud lapsi kõik need aastad.

Kuidas Teile emana tundub: kas laste koolipäevad on liiga pikad?

Päevad on tõesti pikad. Väga paljudes Eesti peredes tekitavad kodutööd pingeid. Laps vajab koju tulles vanematelt pigem toetust, armastust ja lohutust, mitte kurja ema, kes nõuab kodutööde ettenäitamist. Kui lapsed väsinult koju jõuavad, siis tahaksin end kõige parema meelega lastega koos diivanile kerra keerata ja niisama päevast rääkida. Kui sel ajal pean veel rääkima verbide pööramisest või mõnest suuremast kodutööst, siis see on koormav nii mulle kui ka lastele. Üks lapsevanem rääkis mulle just täna, et tema jaoks on kõige valusam see, et ta tahaks jagada lapsega positiivseid emotsioone, mitte jõuetut väsimust.

Kas vahel tundub ka, et huvitegevuse jaoks tegelikult aega ei jäägi?

Huvitegevuse arvelt me päevi lühemaks teha ei ole tahtnud, sest need on asjad, mis lastele päriselt meeldivad. Üks tüdrukutest on vahel terve päev rõõmus just selle pärast, et ta saab õhtul minna kunstikooli ja teha seda, mida ta kogu südamest armastab.

Mailis Reps lapsega. FOTO: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS