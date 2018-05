Näitleja Ragne Pekarev: meie peres on iga päev emadepäev

Kas on mõni kuldreegel, millest laste kasvatamisel lähtute? Millised on peamised põhimõtted?

Me ei löö last, ükskõik, mis ta ka teinud on. Ja ei ähvarda ka suusoojaks, et võtame vitsa. Lähtume sellest, et kui on midagi lubatud, siis tuleb lubadust pidada. Teine põhimõte on, et hinda lapse väsimusastet. Kui tal on olnud seljataga ujumistund, lasteaiapäev, 5 km pikkune jalgrattasõit ning kolmetunnine sõbra sünnipäev mängumaal, siis kas on mõtet temalt sel õhtul oodata kõike seda, mis tavapäeval tehtud peaks saama. Las ta siis saab oma jäätise vahetult enne magamaminekut, teades, et see on erand.

Ragne Pekarev lastega. FOTO: Erakogu

Kas keegi on laste kasvatamisel eriti suureks abiks olnud?

Minu kõige suurem tugi on minu abikaasa.

Mille olete kaasa võtnud oma lapsepõlvest?

Spontaansuse ja rutiinituse. Kui on tunne, et täna kolime venna toa õe omasse ning mõlemad osapooled on sellega nõus, siis teeme seda. Mu ema, õde ja mina oleme ses mõttes väga sarnased – tundest lähtuvad tegutsejad, ilma eelneva pika planeerimiseta. Kui täna kisub Viljandisse, siis nii on. Ja kui pool tundi hiljem tuleb kelleltki kõne, et sõbra juures on spontaanne grill, siis jääb Viljandi mõneks teiseks korraks.

Mida põnevat lastega ette võtate? Kas on näiteks mõni sportlik tegevus või kultuuri valdkonda jääv hobi?

Kui meil üldse on perehobi, siis on see jalgrattasõit. Muus osas haarame infot ja siis vaatame, kas see leitu sobitub väikemehe lõunaunedega. Me ei armasta suuri rahvaüritusi, seega leiab meid pigem kuskil järve ääres kive loopimas või matkarajal. Mitte küll nii tihedalt, kui vaimusilm ette nägi, aga midagi ikka.

Kust ammutate kõigi oma tööde ja tegemiste jaoks energiat?

Ilmselt sealtsamast, kuhu ma selle ka kulutan – oma perest, sõpradest, teatrist. Ja neist hommikuist, kui on minu kord magada – üksi, vähimagi võimaluseta pisikese käega vastu silmi saada. Ja mõttest, et 30 aasta pärast ei mäleta ma üldse enam seda väsimust. Ja kui tunnen end mõni päev eriti jõuetuna, siis mõtlen oma ema põlvkonna naistele, kel oli samal ajal juba kolm last, hoopis halvemad riidest mähkmed kui meil kasutusel, külm vesi kaevus ja kehv toiduvalik poes.

Kas oskaksite rääkida mõne toreda, lastega seotud seiga, mis paneb Teid kas ikka veel naerma või on aidanud elu kuidagi teise nurga alt näha?