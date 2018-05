Riided, mähkmed, vannitarbed – mida beebil tegelikult vaja läheb?

Beebile riiete ostmisel on kõige olulisem mõelda, et laps kasvab neist kiiresti välja. «Iga lapsevanem tahaks, et tema laps näeks välja armas ja moodne, kuid kui laps saab kleidikest kanda vaid korra, siis saab ta ehk ka ilma hakkama,» rääkis Ida-Tallinna Keskhaigla ämmaemandusjuht Vivian Arusaar.

Enne lapse sündi soovib ta beebile osta kaks kuni kolm bodi või hõlmiksärki, kaks paari sipupükse ning mõni kombinesoon. Vaja läheb ka kahte puuvillast mütsi ning mõnda soojemat jakki ja kampsunit. Üle ega ümber ei saa ka sokkide ja papude ostmisest. Kohe läheb vaja kahte-kolme paari õhemaid ja ühte paari paksemaid sokke. Riiete ostmisel tuleks mõelda, millal laps sünnib – talvebeebil peaks olemas olema ka üks soojem müts ja ka üleriided peaksid tal olema paksemad. «Lapse kõige suurem kehaosa on pea, mistõttu on mütsikese kandmine alguses väga oluline, et kehasoojust hoida,» rõhutas Arusaar.

Endale võiks ema muretseda paar head imetamisrinnahoidjat. «Neid on küll keeruline ette osta, aga sellele võiks mõelda esimesel võimalusel, sest paljude emade sõnul on need täiesti asendamatud,» rääkis Arusaar. Rinnahoidja sisse saab panna ka rinnapadjad, mis aitavad kaitsta rinnahoidjat ja ülejäänud riideid.

Vannimõnud on olulised

Arusaare sõnul on väga oluline last vannitada. «Tavaliselt meeldib lastele väga vannis käia, kuid kui esimene vanniskäik jätab lapsele ebameeldiva mälestuse, on vannitamist pärast raske harjutada,» rääkis ta. Seetõttu tuleks esimene vanniskäik ette võtta siis, kui laps on heas tujus ja vee soojust kindlasti vannitermomeetriga kontrollida. Võimalusel tuleks last vannitada kahekesi.

Ema selga aitab säästa beebivann, mis muutub täiesti asendamatuks siis, kui kodus on olemas vaid dušinurk. Veebipoe 4kids.ee nõustaja Kristy Kaljumäe sõnul on viimasel ajal üha rohkem ostjaid leidnud «tummy tubi» nime all tuntud beebivannid, mis aitavad ka beebil gaasivalusid vähendada.

Peale selle peaks pisikesel ilmakodanikul olema ka oma vannirätik. Ühest rätikust Arusaare sõnul täiesti piisab ja sobib ka täiesti tavaline pehmekoeline saunalina. «Kõrvade ja kapuutsiga beebirätik on küll hästi tore, aga seda ei lähe tingimata vaja, sest lastel endil on alguses ükskõik, kas nad näevad vannist tulles nunnud välja või mitte. Neile on oluline hoopis see, et neil oleks olemas armastavad vanemad,» selgitas ta. Pesemistarbeid kohe vaja ei lähe, sest esialgu piisab vannitamisel vaid veega pesemisest. Šampooni on tarvis kuuendast elukuust.

Küünekääre läheb kohe vaja

«Paljud lapsed sünnivad pikkade ja uhkete küüntega, mis vajavad üsna ruttu maniküüri,» rääkis Arusaar. Peale selle kasvavad ka laste küüned üsna ruttu. Seetõttu soovitab ämmaemand lapsele osta kas küünekäärid või –tangid.