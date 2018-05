Kui kaua hoiab tassitäis kohvi inimest energilisena?

Kui tarbida 40 milligrammi kofeiini, on organismis viie tunni pärast ikka veel alles umbes pool sellest, vahendab MedicalNewsToday. See kogus on võrdne umbes poole tassitäie kohviga, mis tähendab, et terve tassitäie mõju kestab veelgi kauem.

Kofeiin hakkab mõjuma umbes 15-45 minutit pärast selle tarbimist ning seejärel hakkab maks seda töötlema. Selle aja möödudes kogeb enamik inimesi kofeiini mõju – energiasööstu, vajadust urineerida ning mõneti isegi närvilisust. Need sümptomid mööduvad, kui kofeiini hakatakse kehas lõhustama.

Nii nagu organism muutub ravimite suhtes pikapeale resistentseks, ei pruugi ka suur kohvisõber selle tarbimisega kaasnevaid mõjusid peagi enam märgatagi. Inimesel, kes on aga kofeiini suhtes väga tundlik, võib selle mõju kesta isegi mitu tundi või terve päeva.

Kofeiini leidub lisaks kohvile ka mustas ja rohelises tees, yerba mate tees, karastus- ja energiajookides, šokolaadis ja kakaotoodetes, kohvimaitselistes magustoitudes, osas sporditoitudes ja –jookides. Väikses tassis kohvis leidub umbes 95 milligrammi kofeiini, ühes espressos 64 mg ja tassis mustas tees ligi 50 mg. Energiajoogi kofeiinisisaldus sõltub tootest, väikses purgis võib see ulatuda isegi kuni 150 milligrammini. 40-grammisest šokolaaditahvlist võid saada umbes 10 mg kofeiini. Kofeiini leidub ka paljudes kaalulangetuskapslites ja muudes sarnastes toodetes.

Enamiku tervete täiskasvanute jaoks peetakse ohutuks koguseks 200-300 mg kofeiini päevas. See tähendab, et paar-kolm tassi kohvi päevas ilmselt tervist ei mõjuta, ent sel juhul kestab organismis kofeiini mõju terve päeva. Kofeiin võib mõjutada unekvaliteeti, ent see sõltub juba inimese tundlikkusest ning sellest, kui palju on ta kofeiini tarbinud.

Sellest, kas oled kofeiiniga liialdanud, saab sümptomite põhjal üsna lihtsasti aru. Sel juhul võib inimene kogeda närvilisust, ärritumist, ärevust, kõhuvalu või –lahtisust, südamepekslemist, kurnatust, unetust, liigset higistamist. Inimesed, kel on neeru- või maksaprobleemid, võivad kogeda üldist tervise halvenemist. Mõnel juhul teeb liigne kofeiinitarbimine ka väsimuse hullemaks – kurnatud inimesel on rohkem kasu väiksest uinakust kui kohvist.