Eestlaste vaktsineeritus on puhangu ärahoidmiseks liiga madal

Eestis on sellel aastal teatatud kümnest leetrite juhtumist: kaheksa Saaremaal ja kaks Harjumaal. «Olukord on murettekitav, sest terviseameti andmetel on Eestis vanuserühmas 2–14 aastat vaktsineerimata 8 197 last ja vanuses 14 aastat 1126 last ning üle 60 protsendi nendest patsientidest asub Tallinnas. Meil on väga suurepärane puhangupinnas,» rääkis Tartu Ülikooli Kliinikumi nakkusarst Kadri Kõivumägi.