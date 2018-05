Uuring: need kaks meelemürki põhjustavad maailmas enim tervisekahjusid

Tubakas on vastutav üleilmselt 110 surma eest 100 000 elaniku kohta, alkohol seevastu 33 surma eest 100 000 elaniku kohta, selgub London University Collage uuringust. Kuigi ei saa öelda, et üks meelemürk on parem või ohutum kui teine, sureb näiteks kokaiinitarbimisest põhjustatud haiguste tagajärjel võrdluseks vaid 6,9 elanikku 100 000 inimese kohta.

Uuringust selgus, et üleilmselt tarbib vähemalt iga viies inimene korra kuus suure koguse alkoholi, 15 protsenti elanikest aga suitsetab igapäevaselt. Kanepit on pruukinud viimase aasta jooksul 3,8 protsenti elanikkonnast, amfetamiini puhul on see arv 0,37, kokaiini ning opioidide puhul 0,35 protsenti. Samas võib olla alkoholi ja tubaka tarbimise sagedus ning neist põhjustatud surmade arv seotud ka sellega, et need on võrreldes narkootikumitega inimestele kergemini kättesaadavad.