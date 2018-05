Ämmaemand: terve naine võib sporti teha sünnituseni

«Kui lapseootel ema tervis on hea ja ta tegeles spordiga ka enne rasedust, siis võib treeninguid jätkata kuni sünnituseni,» rääkis Pelgulinna sünnitusmaja ämmaemand ja rasedate joogatundide juhendaja Meelike Reimer. Tema sõnul on siiski väga oluline jälgida ja usaldada oma enesetunnet ning vähendada järk-järgult harjutamise kestust, sagedust ja intensiivsust. Südame löögisagedus ei tohiks ületada 140 lööki minutis.

Kuigi vahel arvatakse, et liiga tugevad kõhulihased teevad sünnitamise raskemaks, ei tasuks Reimeri sõnul enne lapseootele jäämist karta ka kõhulihaseharjutusi. «Pigem on need vajalikud ja head, et kogu keha korsetiosa oleks tugev ja kannaks. Kui kauni rühiga kehasse tuleb beebiootus, siis on ka rasedusaegseid vaevusi vähem,» selgitas ta. Seevastu raseduse teises trimestris kõhulihastele mõeldud harjutusi enam teha ei tohiks, sest kõhu pikilihased veidi hargnevad, et teha suurenevale emakale ruumi. Kõhulihaseharjutused suurendaksid kõhu valgejoone väljavenimist ehk diastaasi teket.