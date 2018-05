Nahaarst Tiina Toomson annab nõu: kuidas ravida päikesepõletust?

Põletuse ravimise asemel soovitab nahaarst nahka päikese eest kaitsta. «Kui on siiski tekkinud päikesepõletus või polümorfne valguslööve, mis võib avalduda nii villikeste kui kupladena, on esimese asjana tähtis päikest vältida ja viibida siseruumides, rääkis dermatoloog Tiina Toomson.

Kahjustunud ala tuleb määrida aaloegeeli, päevitusjärgsete kreemidega (after sun) ning vajadusel võtta leigeid lühiajalisi dušše või pihustada termaalveega, soovitas Toomson. «Põletikuline kuumav nahk kaotab palju vett, oluline on piisavalt juua,» sõnas ta.

Villidega päikesepõletus on dermatoloogi sõnul nagu teise astme põletus ja ravipõhimõttedki on sarnased. «Võib võtta valuvaigustit või antihistamiinikumi, määrida aaloe-, hüdrogeeli või tsingiga kreemi. Vältida tuleb tsinksalvi, tsinkpastat, õlisid, rasvast salvi ja hapukoort!,» rõhutas Toomson. Mõnikord on vaja määrida isegi paiksete hormoonkreemidega, näiteks hüdrokortisooniga, seletas arst.

Dermatoloogi sõnul on päevitamine ja päikesepõletus naha jaoks suur stress. Liigne päevitamine soodustab lisaks nahavähile naha vananemist, pigmendi-ja kapillaaride haigusi, päikesekiirgusega seotud ülitundlikkusreaktsioone ning tõsiseid haigusi, näiteks erüteemluupus. «Eriti on päikesekahjustuste suhtes ohustatud inimesed, kes kasutavad teatud antibiootikume ja vererõhuravimeid ning söövad rohkesti psoraleene sisaldavaid toiduaineid, nagu seller, petersell ja tsitruselised,» rääkis arst.

Toomson paneb südamele, et tähtsam kui päikesepõletuse ravi, on selle vältimine. «Olulisim on vari ja kaitsvad riided. Kui mingil põhjusel, näiteks välitöödel seda järgida ei saa, alles siis on päikesekreemide kord. Ei tohi tekkida vale turvalisuse tunne, et kui päikesekreemiga määrida, võib rahus päevitada,» rääkis Toomson.