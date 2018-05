Eesti torkab puugihaiguste esinemisega Euroopas negatiivselt silma

«Esiteks meie kliima on puukidele ja neile loomadele, kellelt nad toitudes endale haigustekitaja saavad, soodne. Teiseks on see, et meie inimesed on väga loodussõbralikud, käivad väga tihti metsas marjul ja seenel, teevad sporti ja jalutavad looduses,» pakkus puugihaiguste leviku põhjuseid Tervise Arengu Instituudi viroloogia ja immunoloogia osakonna juhataja Julia Geller.