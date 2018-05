Mida kujutab endast Melania Trumpile tehtud emboliseerimise protseduur?

Kui ebanormaalne mass on healoomuline, pole tegemist vähiga ning see on kontrollitav. See tähendab ka, et kasvaja ei levi ülejäänud kehasse. Valge maja ütles, et Melania Trumpil neeruhaigus oli healoomuline, kuid ei täpsustatud, kas see oli tsüst või muu kasvaja. Neerutsüst on aga kõige levinum healoomuline neeruhaigus. Tsüst on ümar või ovaalne vedelikuga täidetud kotike ning neerus võib neid tekkida üks või rohkem. Neerutsüstide tekkimine on tavalisem üle 50-aastastel inimestel.