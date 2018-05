Kourtney Kardashian jagab soodsat tervisenippi

Kardashian seletab oma kodulehel, et peale kohvijoomise lõpetamist otsustas ta rohelise tee kasuks, vahendab portaal Health.

Tavaliselt joob ta kuuma rohelise tee hommikul või ennelõunal. Tema sõnul on see hea alternatiiv kohvile, sest selle ergutav mõju on tasakaalukam. Külm roheline tee käib kaasas ka tema treeninguga.

Naine ise on kindel, et tee muudab ta kõhu lamedamaks ning aitab vabaneda tselluliidist. Joogil on ka sisemised kasud. Rohelises tees ja matchas olev kofeiin imendub vereringesse palju aeglasemalt kui kohvi puhul. Sel viisil püsib energia kauem ning ei tekita kohvile omast närvilisust. Lisaks kõigele sisaldab roheline tee kõvasti looduslikke antiosküdante ning sel on põletikuvastased omadused.