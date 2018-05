Uuring: polütsüstiliste munasarjade sündroom võib tekkida juba emaüsas

«See on kõige tavalisem hormonaalne haigus, mis viljakas eas naisi mõjutab, kuid selle ravimine ei ole piisavalt tähelepanu saanud,» ütles Austraalia Adelaidi ülikooli teadlane Robert Norman. Prantsuse teadlased leidsid, et sündroomi võib enne sündi vallandada liigne anti-Müller hormooniga kokkupuutumine üsas.

Nad leidsid, et rasedatel naistel, kellel on polütsüstiline munasarjade sündroom, oli selle hormooni tase 30 protsenti kõrgem kui oleks normaalne. Kuna teatakse, et sündroom on pärilik, tahtsid uurijad tõestada, et hormooni ülekaal raseduse ajal võib ajendada sündroomi tekkimist ka tütardel.