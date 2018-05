Katrin Õunap: suhtumine haruldase haigusega lapse sünnitamisse peab muutuma

Kliinikumi juhatuse esimees Urmas Siigur tõi TÜ kliinikumi kevadkonverentsil välja, et sellest ajast, kui inimgenoom järjestati, on teada umbes 7000 täiendavat pärilikku haigust, aga nendest vaid paarkümmend on sellised, mille puhul saame kuidagi sekkuda, vahendas Med24. Õunap märkis seepeale, et ravitavate haiguste hulk on tegelikult juba üle 200 ja haruldaste haiguste ravimite pealetung on väga võimas. Samas tekitab see väga suure väljakutse kogu meditsiinisüsteemile.