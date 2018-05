Kaheksa terviseprobleemi, mida võid näha kätelt

Villid või punnid käel võivad viidata nii levinud nikliallergiale või nahahaigusele, nõrk käepigistus aga kehvale tervisele, vahendab Health.

1. Nõrk haare

Meditsiinis on nõrk käepigistus märk halvenevast tervisest. Haardetugevuse vähenemine võib eakate puhul tähendada suuremat infarktiriski, selgus 2016. aastal avaldatud uuringus. Hiljuti leiti 40–69-aastastega tehtud uuringus, et tugevam haare võib olla märk heast südamefunktsioonist ning ehitusest.

2. Väiksed punased punnid või villid

Punane lööve käel või randmel võib mõnel juhul viidata nikliallergiale. Tundlikkus nikli suhtes on üks kõige tavalisemaid kontaktallergiaid. Paljud esemed, mis nahaga kontakti satuvad sisaldavad niklit: ehted, kellad, telefonid. Samuti võib nikliallergia saada niklit sisaldavatest toitudest. Eriti palju on seda ubades, šokolaadis, maapähklites, sojas, kaerahelvestes ja müslis.

3. Tuimad või surisevad käed

Kui oled noor ja terve inimene, ning tunned tihti, et käed «surevad» ja surisevad, on see tõenäoliselt karpaalkanali sündroom. Paljud kogevad käte suremist või tuimust öösel, sest nad magavad painutatud randmetega. See surub kinni mediaannärvi, mis viib randmest käeni. Karpaalkanali ravimiseks on palju erinevaid viise ning meetod oleneb sellest, kui kahjustatud närvid või lihased on.

Siiski on käte tuimuseks ka muid põhjusi. Näiteks võib inimene ajutist surisemist tunda ärevusest ja kiirest hingamisest. Lisaks on igasugune äkiline ja uus käte või käsivarte tuimus või tundetus potentsiaalne insuldi sümptom.

4. «Kontrollimatu sõrm»

«Päästiksõrm» ehk sõrmede tenosünoviit tähendab sõrme, mis ei allu kontrollile, kui tahad seda sirgeks panna. See on levinum naistel kui meestel ning esineb enamasti pöidlal või sõrmuse sõrmel. Seisundit põhjustab kõõluse põletik ning seetõttu ei saa kõõlus liikuda. Kõige enam esineb see inimestel, kel on põletikuline artriit, kilpnäärmehaigus, diabeet või neil, kes kasutavad oma käsi palju, näiteks töös.

5. Punane kestendus või mädased punnid

Psoriaas on krooniline autoimmuunne haigus, mis põhjustab nahapinna ketendamist ning võib esineda kätel või küüntel. Psoriaas kätel võib peopesas näha välja nagu punane, ketendav, nahapinnast kõrgem ning mõnikord ka villiline või mädaste punnidega lööve. Samuti võivad tekkida muutused küüntes, näiteks lõhenemine, kollane kiht küüne all või küüne eraldumine pesast.

Kui arvad, et sul on psoriaas, on oluline see ka nahaarsti juures diagnoosida ning seda ravima hakata. Psoriaasi seostatakse mitmete teiste haiguste, näiteks südameprobleemide või artriidiga.

6. Valged, sinised või punased sõrmed

Kui su sõrmed tõmbuvad külmaga või stressist valgeks ning siis sinakaks võib sul olla Raynaud sündroom. Äkilised muutused temperatuuris või emotsioonides võivad sündroomi esile kutsuda. Värvimuutus tuleb ajutisest verevoolu vähenemisest sõrmedesse ja varvastesse. Raynaud sündroom võib teha sõrmed tuimaks, külaks või valusaks. Kui verevool taastub võivad sõrmed suriseda või tuigata ning muutuda punaseks. Raynaud esineb rohkem noortel naistel ning see võib olla eraldiseisev ja tervisele ohutu seisund või viidata varjatud autoimmuunsele haigusele, näiteks luupusele või sklerodermiale.

7. Käte värisemine

Mõnikord ei tähenda käte värisemine midagi ning mõnel puhul võib see viidata neuroloogilisele haigusele. Kõigi käed värisevad natuke, näiteks kui on vaja midagi väga täpset teha. Seda kutsutakse füsioloogliseks värinaks. See tuleb rohkem esile, kui oled vähe maganud, liiga palju kohvi joonud, võtad teatud ravimeid või võõrutad end alkoholist.

Teist tüüpi värin, perekondlik värin, tekitab käte ja käsivarte värinat mõlemal kehapoolel. See on enamasti pärilik seisund, mis tuleb esile ükskõik mis käelise tegevuse, näiteks söömise, käigus.

Veel on erinevad haigusega seotud värinad. Parkinsoni tõbi esineb enamasti ühel käel või on märgatavam ühel käel. Värin ilmneb siis, kui käsi on puhkeasendis. Kui käte värin esineb koos liigutuste aegluse ja jäseme kangusega, võib olla tegemist Parkinsoni tõvega.

8. Lillad sõlmed sõrmedel