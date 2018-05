Päevitajate suur hirm - Mallorca akne

Mallorca akne seostatakse UV-kiirguse käes olemisega, aga täpset põhjust pole teadlastel veel õnnestunud teada saada. Veel on seisundit seostatud teatud tüüpi päikesekaitsevahendite kasutamisega, kirjutab Metro. Seega kui märkad, et pärast päikesekreemiga päevitamist tekivad nahale aknet meenutavad punnid, lõpeta konkreetse kreemi kasutamine ja vali mõni teine toode, kus on vähem emulgaatoreid.