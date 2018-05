Uuring: mehe depressioon võib rasestumise võimalust kahandada

Varasemad teadustööd pakuvad välja, et psühholoogiline stress võib mõjutada naiste viljakust, hiljuti ajakirjas Fertility ja Sterility avaldatud uuringust selgus, et seos vaimse tervise ja viljatuse vahel esineb ka meestel, kirjutab Washington Post .

Uuringus osales 1650 naist ja 1608 meest, kellest enamus olid mõnda viljatusravi läbivad paarid. Neile anti munasarju stimuleerivat ravimit või tehti kunstlikku viljastamist, ükski osalejatest ei vajanud aga in vitro ehk «katseklaasi» viljastamist. Küsimustike põhjal selgus, et kuus protsenti naistest ja kaks protsenti meestest kannatasid tugeva depressiooni all.