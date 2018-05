Mis juhtub näonahaga, kui lõpetad enda meikimise?

Dermatoloogid märgivad, et sage meigi kandmine võimaldab näonahal kokku puutuda lugematute kemikaalide ja toksiinidega – neid leidub nii huulepulgas, ripsmetušis kui jumestuskreemis. Meigist loobumine võib aga juba paari kuuga näonahaga imesid teha. Portaal the List avaldab veel põhjuseid, miks on meigist loobumine hea.

Nahapoorid näivad väiksemad. Jumestuskreem ja puuder küll peidavad inetud poorid, ent kogu selle pinna all kuhjuvad meigitoodete osakesed pooridesse ning ummistavad neid iga kasutuskorraga. Lisaks puutub nahk igapäevaselt kokku õhus leiduvate osakeste ja mustusega, mis omakorda pooridesse kogunevad. Kui viimast vältida on väga raske, siis vähemalt meigivabadus ning näonaha puhastamine aitavad pooride ummistumist vältida. Nii näib, et poorid on väiksemad ja jume klaarim.

Naha seisund paraneb. Mida enam meiki kasutad, seda rohkem kemikaale paraku näole kannad. Lisaks peitub tegelikult hulk mustust ka meigipintslitel, mille puhastamine vaevalt kellelgi tihti meeles on. Need tegurid mitte ainult ei ummista poore, vaid võivad süvendada ka naha põletikulisust. Paraku tõdevad dermatoloogid, et meigitooted on pea iga kolmanda naise akne põhjus. Seega mida vähem tooteid näkku määrid, seda puhtamaks ja selgemaks võib nahk ajapikku muutuda.

Väheneb silmahaiguste risk. Paraku sisaldab enamik ripsmetušše kemikaale, mis võivad tekitada silma limaskesta põletikku või ka allergiaid. Pisikud võivad sealjuures levida sellega, kui mitu inimest kasutab sama ripsmeharja. Haruldased pole ka silma sarvkesta vigastamised ripsmetuši või silmalaineriga, mis võivad teha juba enam kahju kui pelgalt punetus ja sügelus.

Nahk saab paremini niisutust. Meikimine ajab sassi naha loomuliku tasakaalu ja rakkude uuendamise protsessi. Eriti saab see häiritud öösel, kui oled meiki eemdalamata magama läinud. Kui surnud naharakud jäävad seetõttu kauaks näonahale, on raske ka uute tootmine, mis võibki tipneda naha kuivusega. Meigist loobumine võib seega aidata ka naha kuivust leevendada, kuna siis toimub paremini naharakkude uuenemine.

Allergiad võivad leevendust saada. Meigi- ja kehahooldustoodetest võib leida parabeene, sulfaate ja muid kemikaale, mis paljudel tekitavad allergilisi reaktsioone. Kui nahal ilmneb sageli punetust ja punne, tasub samuti kaaluda meigivaba perioodi proovimist. Kuna mitmed allergilised lööbed ilmnevad just konkreetse aine kokkupuutel nahaga (mitte tingimata näiteks söödud toidust), siis võid meigivaba perioodiga isegi oma murele vastuse saada.