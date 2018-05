Pere palub abi Itaalias jõekaldast alla kukkunud mehe Eestisse ravile toomiseks

«Meie isa Urmas Villbach on kaugsõiduautojuht ning oli veoautoga parasjagu jõudnud 1. mail Põhja-Itaalia linna Udinesse. Pühade ajal ei saanud ta tööd teha ning nii otsustasid nad kolleegidega vabal päeval minna linna vaatama, kuhu olid peatuma jäänud,» kirjutab pere oma pöördumises.

Tavalisest jalutuskäigust jõe kaldal sai aga tragöödia, kui mees libastus ning kukkus kolme meetri kõrguselt jõesängi. Õnnetu kukkumise tagajärjel lõi ta pea nii tugevasti ära, et langes koomasse.

Urmas Villbach (paremal) on kuulunud Karksi volikogusse. Pildil paremal Karksi külavanem Tarmo Simson. FOTO: Elmo Riig / Sakala

«Täname kolleege, kes koheselt tegutsesid, kutsusid kiirabi ja aitasid teda elustada,» kirjutab pere. Kiirabi viis mehe Udine haiglasse, kus tal tuvastati koljuluumurd, ajuverevalumid ja ajupõrutus ning ta pandi kliinilisse koomasse, kuna trauma oli väga suur. Mehele tehti operatsioon ning ta viibis paar nädalat hingamisaparaadi all. Nüüdseks on näha paranemismärke ja hingamisaparaat on eemaldatud.

Raha kodumaale sõiduks

«Praegu elame päev päeva kaupa, kuna pikemalt ei oska keegi prognoose anda, sest vaid aeg on see, mis näitab, kui kaua paranemisprotsess aega võtab.» Mees oleks võimalik tuua nüüd koju Tartu Ülikooli kliinikumi, kuid mehel polnud aga lisaks Euroopa ravikindlustusele erakindlustust, mis kataks transpordikulu. Seetõttu haigekassa tema Eesti haiglasse toomise kulu ei kata.

2010 rajas Urmas Villbach Karksisse motoraja. Pildil koos poja Jan-Markusega. Foto Peeter Kümmel/Sakala FOTO: PEETER K

«Nii tuleb meil endal leida raha, et ta kiirabiautoga Tartusse tuua. See on väga kulukas 8500 eurot. Seepärast pöördume perega kõikide sõprade, tuttavate ja hoolivate inimeste poole, kellel on võimalus meid rahaliselt aidata. Oleme väga tänulikud, iga väiksemagi toetuse eest,» seisab pöördumises.

Mees oli renditöötaja

Urmas Villbachi tööandja oli perefirma Elur Grupp, kuid ta oli renditööjõud osaühingule Goldstern, kirjutab Sakala. Selle esindaja Kaspar Lill tähendas, et erakindlustus oli juhi enda vastutus. «Meiega on ta seotud niipalju, et on meie rendiautodega tööl käinud, aga tema tööandja ja see, kes palka ja makse maksab, on Elur Grupp,» sõnas Lill.

Urmas Villbach on vedanud Karksi motoelu ja aidanud rajada laste motokrossirada Ainja krossraja kõrvale. Ta on võtnud sõna kogukonna turvalisuse eest, kui piirkonnas käisid öösiti vargad masinaid ja kütust varastamas, lisaks seisnud omal ajal hea Karksi lasteaia remondi ja säilitamise eest.

«Asi ei olegi selles, kas ja kuivõrd aktiivne ta on olnud, vaid et inimest ja perekonda tuleb aidata,» ütles Mulgi vallavanem Peeter Rahnel ja lisas, et inimest peab ikka õnnetuses aitama. «Ma arvan, et arutame seda oma lähimal istungil,» lausus ta.