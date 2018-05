Pere palub abi Itaalias kaljult alla kukkunud mehe Eestisse ravile toomiseks

Haigekassa pressiesindaja Liis Hinsberg

Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel osutatakse Eesti kindlustatutele Euroopa Liidus (lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis) vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate kindlustatud inimestega. Vajaminevaks arstiabiks loetakse teises liikmesriigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist.

See võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt või õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus. Lisaks on veel üksikud teenused, mida loetakse samuti vajaminevaks arstiabiks. Need on hapniku- ja dialüüsiravi ning keemiaravi. Nende raviliikide puhul tuleb enne teise riiki suundumist mõne sealse haiglaga kokku leppida, et selles haiglas oleks võimalik vajalikku teenust patsiendile sobival ajal osutada.

Haigekassa katab välisriigis saadud raviteenuste meditsiinilised kulud. Patsiendi enda kanda jäävad visiidi- ja omaosalustasud, sõidukulud jms.

Miks on reisides vaja ka erakindlustust?

Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb mõned tasud nagu visiiditasu ja voodipäevatasu asukohamaa hindade järgi. Neid tasusid ega riikidevahelise transpordi kulusid haigekassa ei korva.

Lisaks tuleb Euroopa ravikindlustuskaardi alusel arstiabi saamiseks pöörduda sealse riigi ravikindlustusega seotud raviasutusse, mitte erakliinikusse. Euroopa ravikindlustuskaarti aktsepteeritakse ainult riikliku ravikindlustusega seotud raviasutustes.

Seega ei kata kaart erahaiglas tekkinud kulutusi. Need kulud võivad aga ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Seetõttu soovitame enne reisile minekut alati lisaks ka erakindlustuse vormistada. Erakindlustus, sõltuvalt kindlustusleppest, katab üldjuhul ka need kulud, mida haigekassa ei kata.

Erakindlustus tuleks kindlasti hankida ka liikmesriikidest väljapoole reisides, kus Euroopa ravikindlustuskaart ei kehti ning kus toimunud õnnetuse korral tuleks patsiendil ka ravikulude eest ise tasuda.