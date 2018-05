Üks pahaloomuline kasvaja ei välista teise ega kolmandagi teket

Mitmikkasvaja näol on tegu juhuga, kus ühel inimesel esineb mitu pahaloomulist kasvajat. Eesti kliiniliste onkoloogide seltsi juhi dr Jana Jaali sõnul on teada, et Eesti elanikkond vananeb ning pahaloomulisi kasvajaid diagnoositakse üha rohkem.

«Samas ei olda väga kursis sellega, et rohkem kui pooled vähihaiged saavad ravi järel terveks ning kui üks pahaloomuline kasvaja on välja ravitud, ei tähenda see seda, et inimene ei võiks saada ka teist, kolmandat, neljandat või isegi viiendat pahaloomulist kasvajat. Kuna ka mitmikkasvajate ravi ja nendest tervistumine sõltub varasest avastamisest, tuleb seda probleemi laiemalt teadvustada,» selgitas dr Jaal.