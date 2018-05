Ravimite tarvitamise ajal tuleb jõhvikamahla ja naistepunaga ettevaatlik olla

Aastas kirjutatakse välja üle kümne miljoni retsepti - paljud kasutavad mitut ravimit korraga, mistõttu on tähtis teada ravimite koostoimetest. Saare sõnul ei ole koostoime alati halb, näiteks vererõhu kontrolli all hoidmiseks kirjutabki arst vahel välja spetsiaalselt mitu ravimit, mis üksteist toetavad.

Ent sagedamini on koostoime siiski negatiivne, tekkides eeskätt teadmatusest. Ja mida keerulisem on patsiendi raviskeem, seda suurem tõenäosus, et mõned ravimid kokku ei sobi.

Suurematel haiglatel on ühe lahendusena tööle võetud kliinilised proviisorid. «Meie roll on arstidele abiks olla ja koostoimeid uurida. Fookuses on patsiendid, kes tarvitavad 10 – 20 ravimit korraga. Püüame arstidega leida lahendusi nii, et kasu oleks kõige suurem,» sõnas Saar.