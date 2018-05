ALSi põdev Jane: haige jaoks on kõige raskem isolatsioon

Kõige tähtsamad ongi tema hinnangul haigele just inimsuhted ja hoolimine. Pärast diagnoosi saamist kardavad paljud tuttavad, et ei oska inimesega enam õigesti rääkida, arvatakse, et öeldakse midagi valesti.

Tegelikult on aga Jane sõnul kõige raskem just isolatsiooni jäämine. «Kõik tahaksid hirmaste asjade eest peitu minna, inimlikult on see arusaadav,» ütles naine. Ta lisas, et õnneks on lähedased ja sõbrad jäänud tema kõrvale ka hoolimata keerulisest diagnoosist.

Haigus kulgeb erinevalt

Enne haigestumist oli Jane Idamaiste tantsude õpetaja. Nüüd ta seda enam teha ei saa, kuna lihased on liiga nõrgad ja ta liigub ratastoolis. Samas suhtleb ta iga nädal tantsijatega ning ta täidab nüüd rohkem nõuandja rolli.

ALSI diagnoosi sai ta aasta tagasi maikuus. Toona andis ta veel intensiivseid tantsutrenne, kuid tundis, et need muutusid üha raskemaks. Lisaks pani naine tähele, et hakkas ühte jalga lonkama ja see ei olnud tavaline lonkamine. «Sain aru, et midagi on pahasti. Ma olin olnud kogu aeg väga terve inimene. Sain kiiresti diagnoosi, kuna oskasin peent sümptomaatikat kirjeldada,» rääkis ta.

Jane sõnul on tihti suur probleem haigust põdevate patsientideni arsti juurde jõudmine. «Samas pole mingisugust ravi, seega võib mõelda, et mida hiljem diagnoos saadakse, seda parem, sest seni kuni diagnoosi pole, on mingigi lootus,» kirjeldas ta üsna lootusetut olukorda, kuna ALSile pole seni ravi leitud.

Haigus võib kulgeda inimestel erinevalt ja ettearvamatult, sel pole kindlat kliinilist pilti. «Kuidas kellelgi, mõnel liigub see n-ö ülevalt alla ehk tekivad enne kõnehäired ja seejärel on probleeme käte, jalgade ja liikumisega. Teisel hakkab alt, nagu minul ja mõnel on ka kõik korraga,» kirjeldas naine haiguse kulgu.

Jane püüab hoolimata haigusest olla aktiivne ja tõsta inimeste teadlikkust ALSist. FOTO: Erakogu

Praegu suudab naine seista ja toe najal ka mõned sammud kõndida. «Mõlemad jalad on väga viletsad ja tasakaal on täiesti kadunud,» nentis Jane. Tema lihased muutuvad üha nõrgemaks. Jane toob näite, et kui kass tuleks seismise ajal talle vastu sääri hõõruma, tähendaks see naisele kindlat kukkumist.

Jane saab praegu veel üksinda enam-vähem hakkama, kuigi teda abistab ka 16-aastane tütar ning vahel ka sõbrad-tuttavad. Abi on tarvis näiteks poest toidu toomisel, kuna autoga ta ise ei sõida ning ka rulaatori või ratastooli masinasse tõstmine pole naisele jõukohane.

«Raske koht seisneb sellest, et peatselt ma enam tavaratastooliga hakkama ei saa ning ratastool peab olema elektriline. See aga vajab eritransporti, sest elektriratastool ei käi kokku ja seda ei saa tavalise autoga transportida,» rääkis naine. See aga kahandab kõvasti naise aktiivselt liikumise võimalusi.

Tuleb olla haigusest ees