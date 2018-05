Juhuslik foto päästis väikelapse pimedaksjäämisest

«Ta ütles, et silm ei tohiks kunagi näida valge ning last võiks paluda arstil kontrollida, kuna Presley’l võib olla silmas kasvaja. Kohe, kui me pärast reisi lennukilt maha saime, viisime tütre haiglasse ja saime peagi teada, et asi ongi tõsine. See kategoriseeriti B-taseme alla (madalaim on E), seega saime veel napilt õigel ajal jaole,» selgitas pereema.