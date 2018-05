Mitu korda nädalas peab trenni tegema, et arterid jääks terveks?

Teadusajakirjas avaldatud uuring vaatas osalejate treeningu ajalugu terve elu jooksul ning mõõtis nende arterite jäikust. Arterid on veresooned, mis kannavad verd südamesse ja sealt välja üle terve keha. Arterid on torukujulised ning vananedes kalduvad arterid muutuma jäigaks. Ebatervislik eluviis põhjustab arterite ummistumist rasvamassiga.

USA teadlased leidsid, et terve elu jooksul kaks kuni kolm korda nädalas 30 minutit treenimine, muutis tervemaks kestmised arterid, mis varustavad verega pead ja kaela. Neil, kes tegid trenni 4–5 korda nädalas 30 minutit, nii nagu on ka soovitatud liikumisjuhendis, olid tugevamad keskmised kui ka suured arterid. Suured arterid viivad verd rinda ja kõhtu.

Uurijad ei arvestanud teisi faktoreid, nagu toitumine, sotsiaalne taust ja haridus, millel võinuks tulemustele mõju olla. Teadlaste sõnul saaks nende teadmistega luua treeningprogramme, millega südant noorena hoida. Varasemad uurimused on näidanud, et 70-aastasena on südame vananemist juba raske peatada, sest südame ja arterite struktuuri on raske muuta, isegi aastatepikkuse treeninguga.