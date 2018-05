Akne ja kaua paranevad haavad: kaheksa märki, mis viitavad tsingipuudusele

Tõenäoliselt saavad inimesed toidust piisavalt tsinki ning tsingipuudus on läänemaailmas ebatavaline. Põhilised tsingiallikad on loomaliha ja kanaliha, oad, pähklid, mereannid ja mineraalidega rikastatud piimatooted. Tõelise tsingipuuduse riski alla panevad inimese söömishäired, alkoholism ja seedimishäired, vahendab Prevention.

Tsinginappus ehk kerge puudulikkus on aga levinud. See ilmneb kõige sagedamini üle 60-aastastel inimestel, kuid võib tabada ka enamjaolt taimse toidu peal olevaid inimesi. Võrreldes loomsete valkudega, võivad taimsed toidud vähem tsinki sisaldada. Samuti sisaldavad osad kaunviljad koostisosi, mis muudavad tsingi imendumise keerulisemaks.

Märkad peas kiilaid laike

Kui kehas on tsinki vähe, võivad juuksed välja langeda. Samuti on leitud, et paljudel alkopeeniat ehk autoimmuunset haigust põdevad inimestel, kel langeb juukseid välja peas ja mujal kehas, on tsingipuudus. Kuigi mõned inimesed on kasu saanud pealemääritavatest või suukaudsetest tsingist, siis ei ole teadlased selles seosest veel päris täpselt aru saanud. Kuna juuste kaotamist põhjustavad paljud erinevad tegurid, siis ei ole põhjust muretsemiseks, kui see on ainuke sümptom.

Su nägu on kaotud aknega

Mõned teadustööd on leidnud, et toidulisandi võtmine või tsinki sisaldava kreemi määrmine nahale võib aidata aknepuhanguid vähendada. Uurijad usuvad, et tsingil on antibakteriaalne toime ning see võib vähendada aknet tekitavaid baktereid ja õli. Samal ajal võivad aknet põhjustada valed näohooldusvahendid, hormoonid, rasestumisvastased ravimid või mõned toidud. Siiski, kui tunned, et oled kõike proovinud, siis võib olla abi, kui küsida tsingipuuduse kohta oma nahaarstilt.

Sul on krooniline haigus

Tsingipuudust seostatakse rea haigustega: diabeedi, ateloskreloosi, Alzheimeri tõve, neuroloogiliste või autoimmuusete haigustega. Võimalik seos tuleb sellest, et tsink hoiab immuunsüsteemi töös ning toetab normaalset rakkude kasvamist. Kui kehas ei ole piisavalt tsinki, ei suuda keha kahjulike vabade radikaalide ja põletikuga võidelda.

Haavad ei parane korralikult

Tsink on immuunsüsteemi jaoks oluline ning ilma selleta võib keha muutuda bateriaalsetele infektsioonidele vastuvõtlikumaks. Haavad ja kriimustused paranevad kauem, sest tsink osaleb ka kehakudede parandamisel.

Nägemine muutub halvemaks

Silmades on kõrge tsingikonsentratsioon, eriti võrkkestas, sest tsink aitab trasportida A-vitamiini maksast võrkkesta ja toota silma kaitsvat pigmenti. Seetõttu mängib see nägemise teravuses olulist rolli.

Toit ei maitse hästi

Tsink osaleb enamike meelte töös, sealhulgas maitsmis- ja lõhnatajus. Seetõttu ei tunne tsingipuuduse käes vaevlejad hästi maitset. Uurimustööd on näidanud, et suukaudsed tsingi toidulisandid aitavad maitsmishäiretega inimesi, kuna mineraal aitab stimuleerida aju osa, mis tegeleb toiduga. See sümptom on levinud eakamatel inimestel, kes on nagunii suurema mineraalainete puuduse riski all ning võtavad tõenäolisemalt ka muid ravimeid, mis võivad maitsemeeli mõjutada.

Sa ei kuule hästi

2011. aasta uuringus proovisid teadlased 66 inimese kuulmise kadumist ravida tsingi toidulisandiga. Leiti, et võrreldes nendega, kes tarbisid steroidset ravimit, paranes tsingitarbijatel kuulmine. Uuringu autorid uskusid, et tsink võib toimida kui antioksüdant ning ohjeldada sisekõrvas tekkinud põletikku.

Kasv jääb kinni

See põhiline tsingipuuduse sümptom esineb noortel lastel. Lapsed peavad seda toidust piisavalt saama, tsink mõjutab rakkude arengut ning selle puudus võib tekitada ka kasvupeetust. See probleem mõjutab peamiselt neid lapsi, kes ei söö või ei saa süüa piisavalt loomset valku. Enamik lapsi saavad tsingivajaduse kaetud igapäevase toiduga.

Toidud, mis sisaldavad tsinki: austrid

loomaliha

mineraalidega rikastatud hommikusöögihelbed

keedetud oad

vähk või krabi

pähklid

juust

kaerahelbed

kana

jogurt