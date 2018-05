Müsteerium: mees elas enda teadmata vaid 10 protsendi ajumassiga

44-aastane prantsuse pereisa sai ühel arstivisiidil teada, et tal puudub suurem osa tema ajust. Mehe pealuu oli täidetud vedelikuga ning seal oli väga vähe ajukudet, vahendab CNN.

Mehel oli eluaegne haigus, hüdrotsefaalia ehk vesipea, mis tekib siis, kui liiga palju tserebrospinaalvedelikku surub ajule ning aju õõnsused suurenevad ebanormaalselt. Brüsseli Libre ülikooli kognitiivpsühholoog Axel Cleermans, kes juhtumi kohta loengut pidas ütles BBCle, et mees elas normaalset elu. Tal oli pere ja ta töötas. Mehe IQks testiti 84, mis on natukene allpool normaalset taset. See tähendab, et ta mõistus ei olnud hiilgav, kuid ta oli sotsiaalselt täiesti asjalik, rääkis psühholoog.

Põhjus, miks mees üldse arstiabi otsis, oli jalavalu. Ta poleks osanud oodatagi, et lahkub haiglast teadmisega, et on elanud enamuseta oma ajust. Mees jätkas oma tavapärase eluga, koos naise ja lastega ning tööga riigiteenistuses.

Kolm mehe põhilist ajukanalit on täidetud vedelikuga ning tema ajutüvi ning väikeaju on surutud väiksesse ruumi, mida need jagavad tsüstiga. Cleermansi sõnul võib sellest haruldasest juhtumist õppida, aju plastilisus on ulatuslikum kui me arvasime. Tema sõnul on see märkimisväärne, et aju jätkab palju väiksema neuronite arvuga toimimist enam-vähem normaalses ulatuses.