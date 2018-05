Kas kõhulahtisus võib olla lapsele ohtlik?

Väikeste laste puhul kasutatakse näiteks rehüdratatsiooniteraapiat (ORS), mis sisaldab segu soolast, suhkrust, kaaliumist ja teistest toitainetest, et asendada kaotatud vedelikke. Vanemad kui aastased lapsed võivad süüa dehüdratsiooni ärahoidmiseks ka suppe või veega lahjendatud mahlu. Küll aga tasuks olla ettevaatlik vaid vee või karastusjookide andmisega. Ainult veest ei saa laps piisavalt sooli ja toitaineid, mis aitavad veepuudusega toime tulla. Karastusjookides leidub aga tavaliselt väga palju suhkrut ning see võib lapse kõhtu ärritada.

Kliinik.ee järgi paraneb kõhulahtisus enamasti iseeneslikult, kui aga vedelikukaotus on suur ja väljaheites on verd, tuleb kindlasti pöörduda arsti poole. Juhul kui kõhulahtisus on kestnud enam kui kaks nädalat, võib seda nimetada krooniliseks. Kroonilise kõhulahtisuse põhjuse selgitab arst, et määrata õige ravi.