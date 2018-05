Karm tõde: insulti kogevad aina enam jõukates riikides elavad noored

Noorteks peetakse WHO kriteeriumite järgi kõiki tööealisi inimesi, erinevates uuringutes ja klassifikatsioonides on noore ülempiiriks peetud 49.–54. eluaastat, vahendab Med24. Noorte insuldist peaks eraldi rääkima sellepärast, et nende puhul on täheldatav üldpopulatsiooniga võrreldes vastassuunaline epidemioloogiline trend; noorte insuldi põhjuste ja riskifaktorite partii on mitmekesisem ning noorte haigestumisel on suurem sotsiaalmajanduslik efekt.

Insulti haigestumine on vanusest sõltuv, nimelt alates 30. eluaastast tõuseb järsku haigestumine. Eriti on just arenenud riikides noorte haigestumine tõusnud - see võib olla tingitud moodsa elustiili faktoritest, õhusaastest ning tervist kahjustavate ainete pruukimisest.

On täheldatud, et noorte riskifaktorite profiil on analoogne vanemaealistega: esineb üha rohkem rasvumist, vähest kehalist aktiivsust, suitsetamist, hüpertooniatõbe ja düslipideemiat. Tavapärasteks põhjusteks (35-60 protsendil) on suurte arterite ateroskleroos, kardioembolism ja väikeste arterite haigus.

Insuldi tagajärjel püsivad paljudel erineva raskusastmega kognitiivsed häired ning ka füüsilised defitsiidid. Seetõttu on neil ka kõrgem töötusemäär kui üldpopulatsioonis. Lisaks on insuldi järgselt piltdiagnostiliselt näha peaajus muutused, mis oleksid iseloomulikud 10-20 aastat vanemale inimesele.