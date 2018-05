Uuring: üks muna päevas hoiab südame tervena

Eksperdid rõhutavad, et igasugune muna tarbimine peaks olema tervisliku elustiili osa, et sellest täit kasu saada. Hirm, et liiga palju mune võib kahjulik olla, on aga alusetu, vahendab BBC.

Hiinas tehtud uuring tegi kindlaks, et kuni üks muna päevas ei tõsta südame- ja veresoonkonnahaiguste riski ning pigem on see tervisele kasulik. Ajakirjas Heart avaldatud uuring leidis, et igapäevaselt muna tarbinud inimeste suremus südame- ja veresoonkonnahaigustesse oli 18 protsenti väiksem ning suremine insulti 28 protsenti väiksem kui neil, kes muna ei tarbinud.

Aastatel 2004–2008 vastas üle poole miljoni 30–79-aastase hiinlase internetiküsimustikele, kus nad andsid infot munatarbimise kohta. Osalejate terviseandmeid jälgiti hiljem registritest ning leiti, milliseid haigusi nad olid põdenud või millesse surnud.

Enamik arste julgustab inimesi muna sööma, sest see üks on toitaineterikkamaid toite, mis looduslikult esineb. Muna sisaldab palju valku, A, D, B ja B12 vitamiini, luteiini ja zeaksantiin, mis kaitsevad vanas eas silmi.