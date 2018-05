Müüt murtud: rasedus ei ole pikas perspektiivis kaalutõusu põhjus

Levinud arvamus, et rasedus põhjustab pikaajalist kaalutõusu, lükati ümber Canberra ülikooli teadustöös, kus leiti, et tõenäolisemad tegurid on hoopis töötus ja depressioon, vahendab ABC .

Uurimus jälgis 8000 naise kaalu 15 aasta jooksul ning võrdles neid, kes said perioodi jooksul emaks ning naisi, kes ei saanud. Need, kes said lapse, ei võtnud kaalus juurde teisiti, kui need, kes ei sünnitanud. Normaalne on rasedusega natuke juurde võtta ning naised peavad umbes 300 kilokalorit päevas rohkem sööma. Kahtlemata ei tähenda see uurijate sõnul, et naised peaksid kahe inimese eest sööma.