Salmonellat leiti lihast varasemast poole vähem

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) tegi eelmisel aastal zoonooside seirega 994 Salmonella proovi, neist 9 osutusid positiivseks, mis on pea poole vähem kui 2016. aastal.

Toidu kaudu levivad zoonoosid ehk loomadelt inimestele edasikanduvad haigused võivad põhjustada inimestele tõsiseid terviseprobleeme ning majanduslikku kahju toiduainetetööstusele. Zoonoosidest on Eestis inimeste hulgas enim levinud kampülobakterenteriit ning salmonelloos.

Salmonellad on looduses laialt levinud mikroorganismid, mis esinevad tapaloomade seedetraktis, aga ka linnumunades, pastöriseerimata piimas ja mujal loomsetes ning mitteloomset päritolu toiduainetes. Yersinia enterocolitica on leitav mitmetelt imetajatelt ja lindudelt ning on väga oluline inimeste gastroenteriidi põhjustaja.